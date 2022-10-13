Країни ЄС посилять європейську систему ППО

15 країн Європи — члени НАТО запровадили покращення європейської системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

До проєкту долучилися Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

Міністри оборони цих країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях засідання НАТО у Брюсселі.

Проєкт має допомогти закрити прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

За словами дипломатів, Естонія також хоче взяти участь у проєкті.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення протиповітряної оборони. Він закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ПП.