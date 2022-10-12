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Голова МЗС Угорщини Сіярто прилетів до Москви

Угорщина продовжує співпрацю із московським режимом.

Голова МЗС Угорщини Сіярто прилетів до Москви
Фото: Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до Москви.

Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

“Після посадки прямо в штаб Газпрому. Ми з нетерпінням чекаємо довгої дискусії з генеральним директором Олексієм Міллером, і сьогоднішній вечір є ключовим з точки зору безпеки поставок”, - написав Сіярто.

Голова угорського МЗС п ообіцяв оприлюднити результати переговорів. 

Раніше повідомлялось, що Угорщина домовилася з російським "Газпромом" про збільшення постачання природного газу.

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