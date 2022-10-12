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Україна отримає від Нідерландів ракети для ППО на 15 млн євро

Рішення про виділення допомоги ухвалили після останньої посиленої атаки Росії на українські міста.

Україна отримає від Нідерландів ракети для ППО на 15 млн євро
Фото: Укрінформ

Україна отримає від Нідерландів ракети для систем ППО і ПРО на суму 15 млн євро.

Про це йдеться в листі міністра оборони Кайси Оллонґрен і міністра закордонних справ Вопке Гукстра до нідерландського парламенту.

Таким чином Нідерланди мають намір укріпити системи протиповітряної і протиракетної систем нашої держави, аби вона змогла ефективніше протистояти російській агресії.

Рішення про виділення допомоги ухвалили після останньої посиленої атаки Росії на українські міста.

Міністри Оллонґрен і Гукстр підкреслили, що Нідерланди перебувають на зв'язку з українською владою і надаватимуть постійну підтримку нашій державі.

Крім того, ракети від Нідерландів підходять для систем ППО і ПРО, якими володіє Україна.

Нагадаємо, найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

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