Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна відновлюється після російських терористичних атак.
Про це голова держави написав у Facebook.
Він подякував усім, хто забезпечив це відновлення і продовження нормального життя.
“Рятувальникам, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак. Лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу. Працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно”, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, внаслідок російського масованого ракетного удару 10 жовтня загинули 19 українців, 105 отримали поранення.