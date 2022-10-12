Українці в укритті під час російських обстрілів 10 жовтня

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна відновлюється після російських терористичних атак.

Про це голова держави написав у Facebook.

Він подякував усім, хто забезпечив це відновлення і продовження нормального життя.

“Рятувальникам, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак. Лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу. Працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого ракетного удару 10 жовтня загинули 19 українців, 105 отримали поранення.