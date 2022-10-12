Жителів Мелітополя окупанти змушують отримувати російські паспорти, - Федоров

Найбільше цього вимагають від людей, які вимушено пішли працювати в комунальні підприємства.

Окупанти змушують жителів Мелітополя отримувати російські паспорти.

Про це йдеться в повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, від людей, котрі вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти і зрадники, вимагають отримувати російські паспорти.

"Для цього примусом збирають особисті дані, навіть на фото записують. Якщо ж люди відмовляються, їм погрожують звільненням і неможливістю більше ніде працевлаштуватися", - розповів Федоров.

Він зазначив, що рашистам понад усе потрібно, щоб "Мелітополь хоч на відео пропагандистів виглядав як місто лояльне до РФ, де паспорт країни-агресора дуже популярний".

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині бюджетників без паспорта росіяни не беруть на роботу, а пенсіонери не можуть отримати пенсію, як і інші жителі - соціальні виплати. При цьому на псевдореферендумі людей примушували ставити галочку за приєднання до Росії, а потім пропонували взяти роспаспорт.

На Запорізькій АЕС до частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані фільтраційні заходи. Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із "Росатомом".