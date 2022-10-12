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В результаті ранкового обстрілу ринку в Авдіївці - семеро загиблих та дванадцять поранених, - Офіс генпрокурора

Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян.

В результаті ранкового обстрілу ринку в Авдіївці - семеро загиблих та дванадцять поранених, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Зранку 12 жовтня 2022 року окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню «Град» здійснили обстріл м. Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Снаряди влучили у місцевий ринок. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців - шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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