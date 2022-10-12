У звільнених від російських окупантів населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань та ексгумували понад 120 тіл.

Про це повідомляє сайт Поліції Донецької області.

Згідно з повідомленням, у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань, з них три – масові.

“Одне – в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами”, – ідеться в повідомленні.

Розкопки на місцях масового поховання в Лимані тривають. За тиждень роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Так, на сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних жителів і 34 військових. Поліцейські виявляють ознаки як природної смерті, так і насильницьких дій. Слідство встановлюватиме, чи були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань. Тіла спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті.

Робота на кладовищі триває безперервно, попри дощ, що розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.

Загалом на звільнених територіях Донеччини виявлено понад 120 тіл, з них – 64 цивільних жителів. Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки та 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.

За усіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, співробітники СБУ виявили місце незаконного утримання людей у звільненому від російських окупантів Святогірську Донецької області.