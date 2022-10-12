Посилення ППО стане пріоритетом військової допомоги Україні, - Столтенберг

Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення протиповітряної оборони. Про це під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" генсек НАТО Єнс Столтенберг. Повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

При цьому Столтенберг закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав ракетні атаки Росії ознакою слабкості та того, що у російського диктатора Володимир Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Також днями в Україну надійшла перша з чотирьох систем повітряної оборони — німецький комплекс IRIS-T