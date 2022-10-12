Головне за ніч. Середа, 12 жовтня

Ворожі спроби наступу на Донбасі, ракетний удар по Запоріжжю, IRIS-T і ще одна партія РСЗВ HIMARS вже в Україні.

Уночі ворог обстріляв Запоріжжя, Сумщину, Дніпропетровщину, в Херсонській області тривають бої.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу росіяни запустили по Україні одну балістичну та 28 крилатих ракет. Ворог намагається наступати на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Лукашенко заявляє про готовність Білорусі надати допомогу РФ у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс РБ вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з 20 танків Т-72.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об’єктів ворога.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 12 жовтня – у нашій новині.

На півдні підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні наступальних дій Збройних сил України.

“Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур”, – повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Збройні сили України вчора завдали удару по російському складу боєприпасів в окупованому місті Токмак Запорізької області.

“У районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК (боєкомплектами, - ред.), це сталося під час перезарядки”, – поінформував СтратКом ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже прибув, наближаються американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

Резніков подякував своїй колезі, міністерці оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за партнерство та рішучу відданість підтримці України.

Нагадаємо, Україна отримала від США ще одну партію РСЗВ HIMARS. Також влада США працює над прискоренням доставки систем протиповітряної оборони (ППО) Україні найближчим часом.

Вночі 12 жовтня російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами.

Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що Росія випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300.

"Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя нема. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!" - написав він у Telegram.

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