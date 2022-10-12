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​У Нікополі внаслідок російських обстрілів тяжко поранено двох жінок та шестирічну дитину

Ворог випустиа по місту понад 100 снарядів.

​У Нікополі внаслідок російських обстрілів тяжко поранено двох жінок та шестирічну дитину
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів тяжко поранено шестирічну дитину та ще двох жінок. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч знущалися з Нікопольщини. Важко поранили 6-річну дівчинку. Ворог сім разів накрив район вогнем із "Градів" та важкої артилерії", - написав він у Telegram.

За його словами, ворог випустив по місту понад 100 снарядів.

"Один із них прилетів прямо до приватного будинку і поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - зазначив Резніченко.

Крім того, у місті зруйновано понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, газопровід і лінії електропередачі. Пошкоджено два підприємства, два садки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській ОТГ обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, раніше голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

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