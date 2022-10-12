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У Мелітополі пролунав потужний вибух, – Федоров

Було гучно в різних районах.

У Мелітополі пролунав потужний вибух, – Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

В окупованому росіянами місті Мелітополь Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух”, – зазначив він.

За словами Федоров, було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. 

За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. 

“Уточнюємо деталі”, – додав Федоров.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що на аеродромі Мелітополя, де російські окупанти вкотре розгорнули військову базу, пролунали вибухи.

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