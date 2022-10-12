У Мелітополі пролунав потужний вибух, – Федоров

Було гучно в різних районах.

В окупованому росіянами місті Мелітополь Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух”, – зазначив він.

За словами Федоров, було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді.

За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто.

“Уточнюємо деталі”, – додав Федоров.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що на аеродромі Мелітополя, де російські окупанти вкотре розгорнули військову базу, пролунали вибухи.