Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції

Через ракетні удари з ладу виведено 4 важливі електропідстанції на території Львівської області.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
“Тому маємо серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням у місті. Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу”, – зазначив він.
Садовий закликав містян мінімізувати використання електроенергії в домівках.
Нагадаємо, 11 жовтня у Львові пролунали кілька вибухів, окупанти влучили по об’єкту критичної інфраструктури міста.
Після вибухів у Львові 10 жовтня місто на тривалий час залишилося без світла через влучання в об’єкти інфраструктури.