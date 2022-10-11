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Росіяни за день 13 разів обстрілювали Сумщину

Окупанти використовували для обстрілів навіть авіацію.

Росіяни за день 13 разів обстрілювали Сумщину
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 жовтня, російські окупаційні війська здійснили по Сумській області 13 обстрілів. Загалом за день по Сумщині зафіксовано 206 приходів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України”, - повідомив Живицький.

Він додав, що зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда. При цьому росіяни зруйнували кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, через що була знеструмлена частина міста. Станом на 21:00 електропостачання відновили.

Крім того, з мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад, а по селам Білопільської та Есманської громад - зі ствольної артилерії.

По території Юнаківської громади стріляли з САУ, обстрілом пошкоджено приватний будинок мирних жителів та кілька парканів.

Також по території Шалигінської громади ввечері били з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.

Був зафіксований і обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади.

Попередньо обійшлось без людських жертв.

Нагадаємо, 10 жовтня ворожі ракети вбили 20 людей і 108 травмували. Внаслідок ракетних ударів виникли проблеми з електропостачанням у 15 областях.

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