Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів! І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК “Стінгер” збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів”, - наголосив президент.

Він додав, що по всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія добʼється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення.

Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності.

“І я дякую всім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Дякую рятувальникам – понад тисячі працівників ДСНС, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області; сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область; прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент також подякував всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим, всім енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу, працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно.

“Зараз більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком. У деяких містах і районах роботи ще тривають. У деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми”, - повідомив голова держави.

Президент запевнив, що уряд усе це контролює та старається відновити нормальні умови максимально швидко.

“Дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї. Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години. Сьогодні і найближчим часом варто це робити”, - закликав Зеленський.

Президент попросив переносити споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни.

“Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту “Групи семи”, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України”, - наголосив президент України.

Він нагадав, що завтра у форматі “Рамштайну” відбудеться обговорення оборонної підтримки України, і що очікує від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти.

“Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.

Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього”, - запевнив голова держави.

Сьогодні президент провів окремі розмови з премʼєр-міністром Італії та премʼєр-міністром Австралії, почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.

“Маємо й докладну заяву “Групи семи”, зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство й людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги”, - наголосив президент України.

Зеленський також нагадав, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїнів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі.