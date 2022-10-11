Спільна заява лідерів G7 щодо війни в Україні: "Невибіркові напади на цивільне населення є військовим злочином"

Сьогодні відбулася термінова нарада лідерів країн "Великої сімки" (G7), у якій взяв участь президент Володимир Зеленский. За підсумками засідання лідери країн засудили масований ракетний удар Росії по Україні та виступили за притягнення до відповідальності Володимира Путіна.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів G7.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади та нагадуємо, що невибіркові напади на невинне цивільне населення є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна та винних", - наголосили в G7.

"Велика сімка" також рішуче засуджує незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Лідери країна зазначили, що ніколи не визнають цю незаконну анексію чи фіктивні референдуми.

"Росія грубо порушила принципи, закріплені в Статуті ООН. Вони не можуть і не дають Росії легітимних підстав для зміни кордонів України. Ми закликаємо всі країни однозначно відкинути ці порушення міжнародного права та вимагаємо від Росії припинити всі військові дії та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з України", - зазначаєтьсяв заяві.

Лідери "Групи семи" зазначили, що запровадять додаткові санкції проти РФ, включно з фізичними та юридичними особами, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам країни-агресора змінити статус території України.

G7 такж засуджує навмисні ескалаційні кроки Росії, включаючи часткову мобілізацію і погрози ядерною зброєю.

"Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - говориться в заяві.

Лідери країн також засуджують дії Росії на Запорізькій АЕС і тиск, який чиниться на персонал.

У заяві G7 згадується і про Білорусь. Лідери країн закликали білоруську владу припинити сприяти війні, дозволяючи збройним силам РФ використовувати територію Білорусі та надаючи підтримку окупантам.

"G7 продовжуватиме надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку та буде твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, народ якої зазнав смерті, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії", - йдеться в заяві.

"Група семи" зазначила, що справедливий мир повинен включати такі елементи:

дотримання статуту ООН захисту територіальної цілісності та суверенітету;

збереження здатності України захищатися в майбутньому;

забезпечення відновлення та реконструкції України, включно з вивченням шляхів для цього за рахунок коштів з Росії; притягнення до відповідальності за російські злочини, скоєні під час війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним і з запропонував розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю.