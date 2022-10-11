Киян закликали сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії

Електропостачання буде повністю відновлено до кінця дня, залишилося не більше 30 будинків.

Електропостачання у Києві буде остаточно відновлено до кінця дня. Наразі залишилося підключити не більше 30 будинків.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає кореспондент LB.ua.

"Нам вдалося залучити усі резервні можливості. Місто залишилося зі світлом. Протягом минулої доби та зараз практично закінчуємо роботи. Наразі ми фактично відновили інфраструктуру, яка була пошкоджена. Звичайно, що окрім важливих інфраструктурних об’єктів, де ще продовжуються роботи", – сказав він.

За його словами, станом на ранок електроенергія була відсутня лише у 20–30 будинках.

"Це було абсолютно локально. Це не була системна проблема. Протягом дня ми все відновимо. Єдине – ми просимо, як і вчора, з 17:00 до 22:00 години не включати потужні електричні прилади, максимально заощаджувати електроенергію у пікові навантаження, щоб резервна система, яка працює зараз у місті, мала можливість працювати", – закликав Поворозник.

Він також запевнив, що уся транспортна система столиці працює. Наземна частина транспорту та метро не працюють лише під час повітряної тривоги.

"У цей момент усі люди мають знаходитися в укриттях… Підземні станції метро працюють за можливості та як бомбосховища. Вчора рух метрополітену припинили, тому що дуже велика кількість людей у цей час знаходилися у метро та шукали прихистку", – пояснив заступник голови КМДА.

Усі заклади освіти до кінця тижня будуть працювати дистанційно, а дитячі садочки будуть зачинені.

Поворозник також зазначив, що за ніч вдалося повністю відновити перехрестя вулиці Володимирської та бульвару імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, в Києві та області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.