У російському Кургані мобілізованим видають безкоштовно 1 кг сала

Отримати його можна у місцевій торговельній мережі "Рога и копыта", показавши повістку.

У російському Кургані мобілізованим на війну в Україну чоловікам видають безкоштовно 1 кг сала.

Про це повідомляють росЗМІ, а також про таку ініціативу зняли сюжет на росТБ.

Отримати сало можна у місцевій торговельній мережі "Рога и копыта", показавши повістку. В організації пояснили, що для постачання призовників уже закоптили 100 кг сала.

"Якщо закінчуватиметься, то закоптимо ще", – говорить представник міського м’ясного центру, коментуючи рішення.

Нагадаємо, після того, як російські окупанти зазнали невдач та втрат на війні проти України, президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Він планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. Справжня кількість може бути більшою.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно". Також спостерігається масовий виїзд росіян із країни, зокрема в Грузію та Казахстан.

Щоб "мотивувати" росіян йти на війну, влада почала їх заохочувати. Так, у російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу. А родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби.

Крім того, раніше росЗМІ показали сюжет про те, як батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".