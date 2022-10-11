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СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру

Затриманий "полював" за локаціями українських систем ППО.

СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру
Фото: СБУ

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів", – йдеться у повідомленні.

Він намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

Фото: СБУ

Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше за матеріалами СБУ 15 років за ґратами отримав організатор міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ "Професор". Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру.

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