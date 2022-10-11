СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів", – йдеться у повідомленні.

Він намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

Фото: СБУ

Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше за матеріалами СБУ 15 років за ґратами отримав організатор міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ "Професор". Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру.