10 жовтня ворожі ракети вбили 20 людей і 108 травмували, – Хорунжий

Вчора станом на 21:00 було знеструмлено понад 1300 населених пунктів, зараз ця цифра – 180. Також ліквідована 51 пожежа.

Про це на брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент LB.ua.

"10 жовтня у нас сталися масовані обстріли та ракетні удари РФ. Внаслідок чого були потрапляння в основному в об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях та місті Києві. Там виникла 51 пожежа, що фактично наразі ліквідовані. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Якщо станом на вчорашній вечір, на 21:00, було знеструмлено понад 1300 населених пунктів, то зараз ця цифра –180. Тобто була проведена колосальна робота нашими енергетиками, рятувальниками та комунальними службами. Працювала понад 1000 осіб, залучили 120 одиниць спеціальної рятувальної та пожежної техніки", – заявив він.

Внаслідок ракетних ударів виникли проблеми з електропостачанням у 15 областях. Але наразі фактично залишилася невелика кількість населених пунктів з перебоями зі світлом.

Станом на 12:00 вже є цифри щодо загиблих від ракетних ударів 10 жовтня.

"Це 20 людей. Травмовано 108. Усього пошкоджено 205 об’єктів. Зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків. Та інші об’єкти різних сфер, включаючи критичну інфраструктуру. Зараз наші підрозділи забезпечують електроенергією соціальні об’єкти. Наприклад, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Вже встановлено 25 генераторів різної потужності, щоб люди у тих же лікарнях отримували енергоживлення. Працювали також психологи ДСНС, які надавали допомогу, в основному, дітям та людям похилого віку", – додав Хорунжий.

Нагадаємо, у воєнній розвідці вважають, що масовані удари по Україні пов’язані з призначенням нового командувача окупаційних військ.