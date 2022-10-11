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Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе (оновлено)

Всього Росія здійснила 28 пусків.

Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе (оновлено)
Ілюстраттивне фото

Російські військові атакують Україну з Каспійського моря стратегічною авіацією – ракетоносцями Ту-95 і Ту-160 та ракетами типу Х-101/Х-555. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

"Близько 9:00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування «Південь»", – зазначається у повідомленні.

До бойової роботи по крилатих ракетах залучено авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗС України.

Оновлення 11:39. Під час другої хвилі ракетних ударів 11 жовтня з 9.30 по 13.00, за попередніми даними, знищено ще 14 крилатих ракет окупантів. Теж повідомили у ПС ЗСУ.

До знищення ракет були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи ПЗРК повітряного командування "Захід", "Центр", "Схід" і "Південь".

Оновлення 14:45. Станом на 13.30 11 жовтня росіяни здійснили 28 пусків крилатими ракетами із літаків стратегічної авіації Ту-95мс: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 12 крилатих ракет «Калібр», 20 із них було збито силами та засобами Повітряних сил.

Окрім того, знищено 13 іранських БпЛА-камікадзе «Shahed-136».

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

Нагадаємо, сьогодні одразу в кількох областях чути вибухи: в Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях працює ППО, у Вінницькій – є влучання у Ладижинську ТЕС.

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