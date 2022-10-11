Повідомлено про підозру "начальниці районного управління юстиції ДНР" та "директору водоканалу", – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом громадянам у колабораційній діяльності (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року мешканка Маріупольського району добровільно перейшла на бік ворога та погодилась обійняти посаду так званої начальниці «Володарського районного управління юстиції міністерства юстиції ДНР». Жінка організовує роботу незаконного органу, здійснює оформлення речових прав на нерухоме майно, видає від імені квазіреспубліки посвідчення, витяги, дозволи та довідки", – йдеться у повідомленні.

Інший підозрюваний – мешканець Маріуполя.

"Перебуваючи у захопленому загарбниками місті, почав працювати на окупантів та обійняв незаконну посаду «директора філії Маріупольського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства» так званого Державного унітарного підприємства «ДНР» «Вода Донбасу». Чоловік керує підприємством, організовує роботу та взаємодію його структурних підрозділів", – інформує прокуратура.

Нагадаємо, двох луганчан судитимуть за співпрацю з окупантами. Обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.