Ранковий обстріл Запоріжжя по різних районах міста був здійснений 12 ракетами із ЗРК С-300, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 11 жовтня 2022 року о 6:00 ранку російські окупаційні війська, застосувавши зенітно-ракетні комплекси С-300, знову здійснили обстріл Запоріжжя. 12 ракет поцілили по різних районах міста. Загинула людина", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнали руйнувань автосалон, навчальний заклад та інші об’єкти інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали багатоквартирні будинки.

Тривають першочергові слідчі дії. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, більша частина ракет після ранкового обстрілу Запоріжжя упала на острів Хортиця. Постраждала територія бази відпочинку "Металург".