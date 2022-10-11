Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ранковий обстріл Запоріжжя по різних районах міста був здійснений 12 ракетами із ЗРК С-300, – Офіс генпрокурора

Обстріл Запоріжжя було здійснено о 6:00 ранку із застосуванням зенітно-ракетних комплексів.

Ранковий обстріл Запоріжжя по різних районах міста був здійснений 12 ракетами із ЗРК С-300, – Офіс генпрокурора
Фото: ЕРА/UPG

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 11 жовтня 2022 року о 6:00 ранку російські окупаційні війська, застосувавши зенітно-ракетні комплекси С-300, знову здійснили обстріл Запоріжжя. 12 ракет поцілили по різних районах міста. Загинула людина", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнали руйнувань автосалон, навчальний заклад та інші об’єкти інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали багатоквартирні будинки.

Тривають першочергові слідчі дії. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, більша частина ракет після ранкового обстрілу Запоріжжя упала на острів Хортиця. Постраждала територія бази відпочинку "Металург".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також