У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба

Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг стверджує, що у росіян закінчуються боєприпаси після місяців виснажливих боїв в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

У вівторок Флемінг виступить з рідкісним публічним виступом в аналітичному центрі Rusi. Згідно з попередньо опублікованими уривками його виступу, у промові він наголосить на втратах Росії за місяці боїв, стверджуючи, що сили Москви виснажені, а нещодавня мобілізація свідчить про ознаки відчаю.

"Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їх запаси і боєприпаси закінчуються. До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їх пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", – має сказати Флемінг.

Як очікується, увагу Флемінг зосередить безпосередньо на російському президентові. Він скаже, що "через невеликий ефективний виклик всередині його рішення виявилися помилковими" і що він використав "стратегію з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".

Крім того, Флемінг також розповість про майбутню загрозу з боку Китаю.

Нагадаємо, українська розвідка стверджує, що мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей.