Мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей, – ГУР

В межах проведення мобілізаційних заходів керівництво РФ зіштовхується зі значними труднощами.

Про це повідомляє ГУР МО.

Так, на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб. Проте до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2000.

"Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. Немає спальних місць, не вистачає вбиралень, у приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до -6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога. У зв’язку з цим новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж, більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням «не вистачило»", – йдеться у повідомленні.

Військовий комісар Центрального та Сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводилися з 1941 року, і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених завдань. За його словами: "Люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

В Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалося, що на пункті збору відсутні теплі речі, тож мешканці Баргузіну були змушені збирати "гуманітарну допомогу" для мобілізованих односельчан.

Загалом робота військкоматів у РФ характеризується як хаотична. Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Водночас за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 000 російських рублів.

Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести, поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, за тиждень мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж було відправлено на війну в лютому. Серед втікачів переважають найбільш заможні та освічені люди.