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Перед судом постануть двоє військових РФ за жорстоке поводження з цивільними у селі на Чернігівщині, – Офіс генпрокурора

Після побиття потерпілого військовий РФ вивів його на вулицю, облив легкозаймистою рідиною та погрожував підпалити.

Перед судом постануть двоє військових РФ за жорстоке поводження з цивільними у селі на Чернігівщині, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Судитимуть двох військовослужбовців РФ, які на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району незаконно утримували цивільного у приміщенні магазину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, озброєні військовослужбовці РФ з метою отримання відомостей про розташування військ ЗСУ застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Фото: Офіс генпрокурора

"Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ своїм підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам відомостей. Після побиття потерпілого військовий РФ вивів його на вулицю, облив легкозаймистою рідиною та погрожував підпалити", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше до суду було скеровано обвинувальний акт щодо офіцера "миротворчої" бригади РФ за жорстоке поводження з населенням. Судячи з фото, це той самий військовий, злочинні накази якого: "Есть гражданские – нах*й в расход" перехопила і опублікувала СБУ.

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