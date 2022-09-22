Судитимуть офіцера "миротворчої" бригади РФ за жорстоке поводження з населенням, – Офіс генпрокурора

Судячи з фото, це той самий військовий, злочинні накази якого: "Есть гражданские – нах*й в расход", раніше перехопила і опублікувала СБУ.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно старшого лейтенанта – командира мотострілецької роти 15-ї "миротворчої" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Мокрець, разом з іншими російськими військовими взяли у полон двох мирних мешканців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях", – йдеться у повідомленні.

Під час незаконного допиту він принижував полонених та вимагав надати інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони.

"Окупант бив потерпілих, вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками. За його наказом полонених роздягали та продовжували бити, змусили спуститися до підвалу", – інформує прокуратура.

Також у березні 2022 року в с. Заворичі Броварського району разом з іншими військовослужбовцями в одному з будинків він проводив незаконний допит місцевого мешканця. На виконання його наказу окупанти відкрили вогонь по громадянину, який проїжджав повз на скутері, поранивши його.

Нагадаємо, раніше СБУ зібрала повну доказову базу на старшого лейтенанта ЗС РФ Антона Струєва із позивним "Беркут", який віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини. У розпорядженні спецслужби є перехоплена розмова, в якій "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!".