На Донеччині підозрюються у колабораціонізмі п’ять експоліцейських і троє колишніх працівників структур МВС, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’ятьом колишнім поліцейським і трьом ексспівробітникам сервісних центрів і експертних установ у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у травні 2022 року п’ятеро експравоохоронців обійняли посади у так званому Краснолиманському міському відділі МВД ДНР. Працюючи на ворога, підозрювані забезпечують діяльність незаконного правоохоронного органу, патрулюють вулиці, приймають заяви від громадян", – йдеться у повідомленні.

Також адміністратор сервісного центру МВС, старший судовий експерт і спеціаліст сектору статистичної роботи ГУНП в Донецькій області, добровільно перейшли на бік загарбників та зайняли посади у "Міжрайонному регістраційно-екзаменаційному відділі №2 з обслуговування м. Маріуполя, Володарського і Першотравневого районів". Вони займаються видачею фейкових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія зразків так званої ДНР.

Раніше СБУ встановила особи чергових колаборантів Херсонщини, які працюють в окупаційному управлінні "МВС". Установа виконує завдання Росії з придушення опору, залякування жителів, організації репресій та викрадень і катувань людей.