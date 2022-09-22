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З російського полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі"

19-річний Назарій Гринцевич перебував у полоні чотири місяці.

З російського полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі"
Фото: Сергій Борзов у Telegram

Наймолодший захисник "Азовсталі", вінничанин Назарій Гринцевич, повернувся додому.

Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, Назарій Гринцевич перебував у полоні чотири місяці.

"Назарій Гринцевич, 19-річний парамедик «Грінка», три місяці був із тими, хто тримав оборону на «Азовсталі». Тепер він вдома”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Борзов у Telegram

 

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими учора з російського полону повернулись 215 людей. Серед звільнених захисників 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

Пʼятеро звільнених командирів перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

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