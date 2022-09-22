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Росіяни влаштували теракт на ринку Мелітополя: хочуть звинуватити українську владу

Внаслідок вибуху загинули троє військових. 

Росіяни влаштували теракт на ринку Мелітополя: хочуть звинуватити українську владу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські війська влаштували теракт в окупованому Мелітополі. На центральному ринку вони скоїли вибух і ліквідували трьох військових, дані щодо мирних жителів уточнюються.

Про це в телеграмі повідомив мер міста Іван Федоров. Він наголосив, що війська Росії влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу. 

"Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється", – написав він.

Федоров наголосив, що ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім.

Нагадаємо, що окупанти готують референдуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей з метою їх незаконного "приєднання" до Росії. Невелику окуповану частину Миколаївської області збираються "долучити" до Херсонської. Псевдореферендуми планують провести з 23 до 27 вересня. 

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