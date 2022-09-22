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На Харківщині підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник, є загиблий

Двоє рятувальників госпіталізовані з пораненнями.

На Харківщині підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник, є загиблий
Фото: Донецька ОДА

У Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Один чоловік загинув.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників «Харківобленерго» та один співробіник ДСНС. На жаль, один із них загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями", – написав Синєгубов.

Голова ОВА закликав жителів бути максимально обережними, оскільки мінна небезпека залишається дуже високою.

Синєгубов нагадав, що протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харкова та області. Так, учора близько 21:30 окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова. В результаті зруйновано сім гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

У Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Наразі ситуація на об’єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранені п’ятеро людей, зокрема 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. У Харківському районі – один поранений.

Нагадаємо, поліція Харківщини закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматися від повернення додому найближчим часом, доки не буде повністю розміновано територію.

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