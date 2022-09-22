Окупанти обстріляли Кривий Ріг і центр Нікополя. Є загиблий, пошкоджено Алею памʼяті

Цієї ночі ворожа армія знову била по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В Нікополі загинув чоловік 35 років.

Росіяни били з "градів" – по центральних кварталах міста випустили близько 20 снарядів. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко в телеграм Обстріл Дніпропетровської області

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Постраждалих немає, пожежа ліквідована.

Учора окупанти обстріляли в Дніпропетровській області інфраструктурний обʼєкт і сільськогосподарське підприємство. Після цього вдарили по Нікопольському району. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Дніпропетровська область зазнає ворожих атак щоденно. Найчастіше окупанти бʼють по Нікопольському і Криворізькому районах, на облацентр випускають ракети.