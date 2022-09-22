Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Кривий Ріг і центр Нікополя. Є загиблий, пошкоджено Алею памʼяті

По Нікополю били "градами", Кривий Ріг атакували безпілотником-камікадзе. 

Окупанти обстріляли Кривий Ріг і центр Нікополя. Є загиблий, пошкоджено Алею памʼяті
Пошкоджено Алею памʼяті в Нікополі
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Цієї ночі ворожа армія знову била по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В Нікополі загинув чоловік 35 років.

Росіяни били з "градів" – по центральних кварталах міста випустили близько 20 снарядів. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", – написав він. 

Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в телеграм
Обстріл Дніпропетровської області

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Постраждалих немає, пожежа ліквідована.

Учора окупанти обстріляли в Дніпропетровській області інфраструктурний обʼєкт і сільськогосподарське підприємство. Після цього вдарили по Нікопольському району. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень. 

Дніпропетровська область зазнає ворожих атак щоденно. Найчастіше окупанти бʼють по Нікопольському і Криворізькому районах, на облацентр випускають ракети. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також