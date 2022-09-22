З початку війни з російського полону повернули 802 бранців, – СБУ

початку повномасштабного вторгнення Росії відбулося 20 обмінів полоненими з окупантами.

Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

За їхніми результатами вдалося повернути з полону 802 бранців.

"Це найпотужніший результат у питанні звільнення полонених за весь час повномасштабного вторгнення", – зазначив зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що робота зі звільнення всіх українських громадян триває.

За словами президента України Володимира Зеленського, обміни відбуватимуться поки з полону не звільнять усіх захисників та захисниць нашої держави.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся черговий, найбільший обмін полоненими з Росією, унаслідок якого з російського полону додому повернулись 215 захисників та захисниць України. Обмін пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству, а 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених є 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

Серед звільнених є: командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти.

П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Це передбачено домовленостями, досягнутими раніше з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також повертається Катерина Поліщук ("Пташка"), звільнені й захисниці Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

З полону звільнили начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, поліцейського з Маріуполя Святослава Єрмолова та морського піхотинця Михайла Діанова.