Більшість звільнених військових мають виснаження через хронічне недоїдання, – Монастирський

Більшість зі звільнених українських військових уже зустрілися зі своїми рідними. Частина з них зараз перебуває в медичних установах у Чернігові.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Почуваються вони по-різному, адже когось із них утримували на території РФ, когось – на тимчасово окупованій території Донеччини.
У більшості спостерігається виснаження через хронічне недоїдання.
Українські слідчі поспілкуються з військовими та зафіксують їхні свідчення щодо злочинів, скоєних стосовно них у російському полоні.
“Практично всі потребують лікування й реабілітації. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації, і таке доручення дав Президент. До цієї роботи будуть залучені найкращі фахівці”, – зазначив Монастирський.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що Глава держави доручить підготувати та представити йому план заходів щодо реабілітації й допомоги тим, хто повернувся з полону.
“Тому завтра ми зустрічаємося, буде велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, представників уряду, парламенту. На початку наступного тижня ми доповідатимемо Президентові про чіткий план реабілітації”, – повідомив керівник ОПУ.
Нагадаємо, 21 вересня додому з російського полону повернулися 215 захисників України. 188 з них є оборонцями "Азовсталі": 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.
200 захисників обміняли на підозрюваного у державній зраді, кума Путіна Віктора Медведчука.
А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених. Вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни, але їм дозволено бачитись із рідними.
Також з полону визволено 10 іноземців: п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.