Більшість звільнених військових мають виснаження через хронічне недоїдання, – Монастирський

Більшість зі звільнених українських військових уже зустрілися зі своїми рідними. Частина з них зараз перебуває в медичних установах у Чернігові.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Почуваються вони по-різному, адже когось із них утримували на території РФ, когось – на тимчасово окупованій території Донеччини.

У більшості спостерігається виснаження через хронічне недоїдання.

Українські слідчі поспілкуються з військовими та зафіксують їхні свідчення щодо злочинів, скоєних стосовно них у російському полоні.

“Практично всі потребують лікування й реабілітації. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації, і таке доручення дав Президент. До цієї роботи будуть залучені найкращі фахівці”, – зазначив Монастирський.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що Глава держави доручить підготувати та представити йому план заходів щодо реабілітації й допомоги тим, хто повернувся з полону.

“Тому завтра ми зустрічаємося, буде велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, представників уряду, парламенту. На початку наступного тижня ми доповідатимемо Президентові про чіткий план реабілітації”, – повідомив керівник ОПУ.

Нагадаємо, 21 вересня додому з російського полону повернулися 215 захисників України. 188 з них є оборонцями "Азовсталі": 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

200 захисників обміняли на підозрюваного у державній зраді, кума Путіна Віктора Медведчука.

А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених. Вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни, але їм дозволено бачитись із рідними.

Також з полону визволено 10 іноземців: п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.