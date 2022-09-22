Головне за день. Четвер, 22 вересня

Звільнення українських полонених, підготовка окупантів до псевдореферендумів, відбиті атаки противника, мобілізація в РФ. Яким запам’ятається 211-й день повномасштабної війни.

Окупанти ще на початку вересня завезли у Херсон бюлетені для проведення псевдореферендуму, а також агітаційні матеріали та намети. Про це LB.ua повідомили джерела у розвідці.

"Спочатку готувалися на жовтень, зараз плани змінилися і вирішили провести його у вересні", – зазначив один із поінформованих співрозмовників LB.ua.

Нам також вдалося отримати перелік "комісій", які нібито забезпечуватимуть псевдореферендум, осіб, які беруть участь в його організації, та їхні телефони.

Подробиці – в нашій новині.

Про підготовку росіян до проведення псевдореферендумів на окупованих землях України повідомляють і в Генеральному штабі Збройних сил України.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що Росія завдала по Україні чотири ракетні й 17 авіаударів, здійснила понад два десятки обстрілів із РСЗВ.

За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах трьох населених пунктів - Куп’янська, Зайцевого та Новомихайлівки.

Нині росіяни також випустили майже три десятки мін по прикордонному селі Сумщини.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 вересня – у нашій новині.

Україна разом із союзниками працює над обміном полонених із Росією у форматі "всіх на всіх", повідомив у Telegram генеральний прокурор Андрій Костін.

Так він прокоментував повернення з полону 215 українських військовослужбовців. Костін зазначив, що в обмін на життя та свободу своїх захисників Україна віддала кума Путіна Віктора Медведчука. Він наголосив, що досудове розслідування щодо нього завершено, а свідчення – задокументовані.

"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", – сказав Костін.

Детальніше – в новині.

Серед 215 звільнених з російського полону захисників 188 є оборонцями "Азовсталі": 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.

Пʼятеро звільнених командирів перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Про це написав у фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, подякувавши турецьким партнерам за їхню гостинність.

Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Великої Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

"Завдяки особистому спілкуванню президента Зеленського з президентом Ердоганом, завдякі роботі Офіса президента, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під головуванням начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, завдяки нашим військовим, які беруть в полон окупантів і поповнюють обмінний фонд, наші Герої вже в безпеці. Проходитимуть реабілітацію та повідають світові правду", – зазначив міністр.

Резніков наголосив, що ми маємо зробити все, аби врятувати кожного. Подробиці – в новині.

У сьомому "секретному" пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерело в адміністрації президента РФ.

Міністр оборони РФ Шойгу стверджував, що у межах оголошеної часткової мобілізації планується призвати до армії 300 000 осіб.

Джерело також розповіло, що міноборони РФ просило засекретити весь текст указу президента про мобілізацію, але у результаті гриф "для службового користування" отримав лише його сьомий пункт.

Також, за повідомленнями джерел у кількох міністерствах, які б мали бачити указ, його повний текст до них не надходив і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.

В окупованому Донецьку російські військові обстріляли район Центрального ринку. Пропагандисти звинувачують в обстрілі українських військових.

"У Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку, є жертви. Під обстріл також потрапили автобус та прилеглі магазини", – повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він додав, що російські пропагандистські ЗМІ звинувачують в обстрілі українську сторону, заявляючи про "провокації у зв’язку з референдумом".

Подібні теракти можливі й в інших тимчасово окупованих містах.

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