Росія зруйнувала з 24 лютого щонайменше 270 споруд релігійних спільнот України

З 24 лютого по 20 вересня щонайменше 270 релігійних споруд були повністю або частково зруйновані внаслідок збройного нападу РФ. Зруйновані чи пошкоджені були споруди у 14 областях України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
“Зруйновано, зокрема, церкви, мечеті, синагоги, Зали Царства, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України”, - йдеться у повідомленні.
Із 270 ушкоджених внаслідок атаки РФ споруд 5 - мусульманські, 5 – юдейські, решта 260 – християнські.
Протестантським спільнотам належать 30 споруд, 21 – Православній Церкві України (ПЦУ), чотири – Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три – Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ). 66 споруд належать спільнотам Свідків Єгови.
Українській Православній Церкві (УПЦ) належать 52% (136 об’єктів) зі 260 ушкоджених християнських споруд.
Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у наступних областях:
- Донецькій - 67;
- Луганській - 58;
- Київській - 43;
- Харківській - 35.
Нагадаємо, посланник Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський, потрапив під обстріл під час відвідування із гуманітарною місією зони бойових дій.