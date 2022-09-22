Гроссі розповів про основні результати роботи місії агентства і представив ініціативу щодо створення безпекової зони навколо атомної електростанції.

Сьогодні у Піттсбурзі (США) відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України Германа Галущенка та США Дженніфер Гренголм й Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Під час зустрічі йшлося про необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС, а також про повернення її під контроль легітимного українського оператора.

Фото: Пресслужба Міністерства енергетики України

Також Галущенко наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС щоразу стає більш загрозливою через постійні обстріли російських окупаційних військ. Загарбники уже вдаються й до обстрілів території та інфраструктури навколо Південноукраїнської АЕС.

У свою чергу Гроссі розповів про основні результати роботи місії МАГАТЕ. Гендиректор агентства представив ініціативу щодо створення безпекової зони навколо атомної електростанції.

Учасники зустрічі зійшлися на неприпустимості обстрілів атомних електростанцій та необхідності вжиття швидких та скоординованих кроків з метою відновлення безпеки цивільних ядерних об’єктів.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Учора вночі росіяни вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.