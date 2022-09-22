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У Полтаві до Дня міста підготували виставку знищеної російської техніки

Її перевірили фахівці ДСНС і поліції.

У Полтаві до Дня міста підготували виставку знищеної російської техніки
Фото: Telegram/Дмитро Лунін

На День міста у Полтаві відкриють виставку знищеної російської техніки.

Про це повідомив у соцмережах керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Відкриття експозиції відбудеться завтра, 23 вересня.

Наразі її завершили монтувати. Експонати перевірили фахівці ДСНС і поліції.

"Це єдиний варіант, як у Полтаву може прибути російська техніка. Тільки спаленою та знищеною. Росіяни дочекалися свого "параду". Українська армія продовжує демілітаризацію Московії", - підкреслив Лунін.

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України показали знищену техніку рашистів у Києві.

Раніше "паради" влаштували у Кривому Розі, а також у Львові.

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