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У центрі Києва показали знищену техніку окупантів

"Парад" зроблено на Хрещатику.

Фото: Макс Требухов

У центрі Києва влаштовано "парад" знищеної російської військової техніки.

Про це повідомляє LB.ua.

Росіяни, атакувавши Україну у лютому, планували через декілька днів влаштувати свій військовий парад на Хрещатику. Через пів року війни українська влада зробила такий "парад", показавши пошкоджену техніку російських окупантів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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