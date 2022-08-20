Обстріл будинку у Вознесенську: дванадцять людей поранено

Кількість поранених після обстрілу Вознесенська Миколаївської області у суботу, 20 серпня, зросла до 12 людей.

Про це повідомляє у Телеграм Офіс генпрокурора.

"За попередньою інформацією, дванадцять людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даними прокурорів, після влучання ворожої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поряд приватні будинки, автомобілі.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вдень 20 серпня російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області, влучили у багатоповерхову житлову будівлю.