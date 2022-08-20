МЗС закликає Австрію вислати російського посла Ульянова за його геноцидний твіт

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити персоною нон грата російського посла Михайла Ульянова, який пропонував знищити українців.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter.

"Російський посол Михайло Ульянов закликає до знищення української нації. Ця спрямована на геноцид заява не повинна бути толерована. Ми закликаємо дипломатичне товариство у Відні бойкотувати Ульянова, а Австрію оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, що постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав пост в Twitter із закликом не щадити українське населення.

Свій твіт він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який США виділили для України. Пізніше Ульянов видалив свій пост. Ульянов потім написав ще один пост з "вибаченнями".

Нагадаємо, що МЗС Великобританії заявило, що доки Росія веде війну в Україні, їй не місце в G20.