Росія не має морального права засідати в G20, - МЗС Великобританії

Доки Росія веде війну в Україні, їй не місце в G20.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", - заявив представник Міністерства закордонних справ Великобританії.

В МЗС Великобританії заявили, що вітають зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20.

Також представник МЗС задоволений ознаками того, що Україну на саміті лідерів G20 може представляти президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, США вважають, що якщо президент Росії Путін буде присутнім на саміті G20 на Балі, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у заході.