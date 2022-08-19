Київщину відвідала делегація Eurocities

Представники європейських міст зможуть донести побачене до своїх муніципалітетів.

Очільники 18 європейських міст у складі делегації Eurocities відвідали Бородянку, Ірпінь та Бучу в Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Я вдячний мерам міст, які прибули до Київської області. Впевнений, що кожен, хто особисто побачив наслідки російської агресії, не зможе лишатися осторонь та нестиме правду у своїх країнах та муніципалітетах”, - повідомив Кулеба.

Він додав, що розраховує на допомогу Європи у відновленні Київщини. Громади Київської області комунікують з іноземними колегами та домовляються про допомогу місто місту.

Кулеба також подякував кожному європейському місту, що прихистило вимушених переселенців та продовжує підтримувати українців.

Нагадаємо, голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і президент Асоціації європейських міст, мер Флоренції Даріо Нарделла підписали Меморандум про взаєморозуміння для підтримки сталої відбудови українських міст.