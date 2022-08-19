Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя

Наразі існує підвищений попит пасажирів на виїзд до більш безпечних регіонів з Нікополя та Марганця. Через це Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме подовженим маршрутом із Запоріжжя з 1 вересня й відправлятиметься о 21:34. До Івано-Франківська через Київ він прибуватиме наступної доби о 22:42.

У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд вирушатиме з 3 вересня о 08:56 і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.

Поїзд курсуватиме через Марганець, Нікополь, Апостолове, Кривий Ріг та інші міста.

Квитки незабаром будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця до Дня Незалежності України запускає "Бойківський експрес" - Інтерсіті+ №745/746 Київ-Славсько.