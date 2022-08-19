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Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя

Поїзд почне курсувати подовженим маршрутом з 1 вересня.

Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя
Фото: Укрзалізниця

Наразі існує підвищений попит пасажирів на виїзд до більш безпечних регіонів з Нікополя та Марганця. Через це Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Поїзд курсуватиме подовженим маршрутом із Запоріжжя з 1 вересня й відправлятиметься о 21:34. До Івано-Франківська через Київ він прибуватиме наступної доби о 22:42. 

У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд вирушатиме з 3 вересня о 08:56 і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.  

Поїзд курсуватиме через Марганець, Нікополь, Апостолове, Кривий Ріг та інші міста.  

Квитки незабаром будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах. 

Нагадаємо, Укрзалізниця до Дня Незалежності України запускає "Бойківський експрес" - Інтерсіті+ №745/746 Київ-Славсько.

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