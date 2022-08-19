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Кількість потерпілих від обстрілів Марганця на Дніпропетровщині зросла, - Резніченко

У Мирівській громаді росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат.

Кількість потерпілих від обстрілів Марганця на Дніпропетровщині зросла, - Резніченко
Фото: pershij.com.ua

Ще двоє потерпілих звернулося по медичну допомогу після ворожих обстрілів Марганця.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"До лікарні звернулися ще двоє постраждалих через обстріл Марганця. Жінки 32 та 78 років. Вони лікуються вдома. На тепер через сьогоднішній обстріл Марганця поранені 4 людей", - зазначив очільник області у своєму Telegram.

Резніченко додав, що рашисти також обстріляли з "градів" Мирівську громаду.

Снаряди влучили у психоневрологічний інтернат.

"Заклад зруйнований. Людей там не було - усі давно евакуйовані. У громаді пошкоджені й 5 будинків. Ніхто не постраждав", - розповів Резніченко про наслідки обстрілів.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, також росіяни поцілили з "ураганів" по Великій Костромці. 

"Ці нелюди "демілітаризували" пасовище, внаслідок чого поранення дістали декілька корів, які там паслися. Люди не постраждали", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, нині російські військові обстріляли зі ствольної артилерії місто Марганець Дніпропетровської області. П’ять снарядів прилетіли в житлові квартали. 

У ніч на 19 серпня загарбники обстріляли три райони області: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Загинула одна людина, ще одна отримала поранення. 

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