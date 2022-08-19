Резніков розповів про користь "народного супутника" для ЗСУ

Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки “народному супутнику”.

Про це розповів у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

"Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер ГУР Міноборони, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей", – написав міністр.

Резніков зазначив, що у червні завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 млн гривень, щоб купити для нашої армії три “байрактари”. Виробник безпілотників, турецька компанія Baykar, з якою Міністерство оборони тісно співпрацює, вчинила шляхетно і ухвалила рішення передати Україні три БПЛА безкоштовно.

“Тобто армія ці дрони також отримає, разом з десятками інших “байрактарів”, що вже поставлені і ще замовлені Міноборони на майбутнє”, – наголосив голова оборонного відомства.

За словами міністра оборони, після цього відбулася зустріч із Сергієм Притулою, під час якої було запропоновано спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська. Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що Україна не переможе ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості.

“Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником”, – пояснив він.

Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить українській армії піднятися на кілька сходинок вгору.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули ухвалив рішення придбати супутник і доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE на кошти, зібрані на три бойові БпЛА "Байрактар". 600 млн гривень на безпілотники залишились невитраченими, оскільки виробник – турецька компанія Baykar – вирішила не продавати, а подарувати українцям "байрактари".

Доступ до бази супутників викуплено більш ніж на рік уперед. Сама компанія в пресрелізі цієї новини опублікувала супутниковий знімок Кримського мосту.