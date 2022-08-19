В ОП заявили, що Росія не може сидіти за "спільним столом свободи та демократії"

"Росії не подобаються арешти майна за кордоном, "залізна завіса", індивідуальні санкції та ізоляція? Дивно", - зауважив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

Росія не може сидіти за "спільним столом свободи та демократії".

На цьому наголосив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter Подоляк висловив здивування, що країні-агресору не до вподоби санкції та поступова ізоляція.

"Росії не подобаються арешти майна за кордоном, "залізна завіса", індивідуальні санкції та ізоляція? Дивно. Бо ті, кому подобається вбивати, ґвалтувати, шантажувати, захоплювати, руйнувати, не можуть сидіти за спільним столом свободи та демократії", - йдеться в дописі радника керівника ОПУ.

Нагадаємо, на вчорашній зустрічі у Львові президентів України і Туреччини та генсека ООН Ердоган наполягав на завершенні війни за столом переговорів і висловив готовність стати посередником.

Натомість Зеленський заявив, що Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з незаконно окупованої території.

Раніше в українському МЗС висловили думку, що країна-агресор заявляє про готовність до переговорів, аби зупинити контрнаступ ЗСУ і поглинути окуповані території.