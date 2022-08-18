Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну, - Зеленський

Про це Президент заявив за підсумками зустрічі з очільниками Туреччини та ООН.

Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з незаконно окупованої території.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає "Суспільне".

Таку думку він озвучив за результатами переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Нагадаємо, нині відбувся тристоронній саміт у Львові. У ньому взяли участь президент України й Туреччини та генсек ООН.

Реджеп Таїп Ердоган після перемовин зазначив, що його співрозмовники погодилися з думкою - війна має закінчитися за столом переговорів. Він додав, що Туреччина готова стати посередником.

Також Ердоган додав, що можливо відновити переговори між обома державами на параметрах перемовин у Стамбулі в березні.