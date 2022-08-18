Нині розпочав роботу Мілітарі Медіа Центр.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Центр має забезпечити просування єдиної інформаційної політики щодо відсічі російській агресії.

До складу Мілітарі Медіа Центру увійшли представники комунікаційних підрозділів Міноборони, ЗСУ, СБУ, МВС, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку і Укроборонпрому.

"З початком широкомасштабної агресії ми стикнулись з інформаційними викликами, яких раніше не було. Втім, ми добре впорались з ними та набули унікального досвіду. Наші цілі сьогодні – стати єдиним голосом сил безпеки і оборони. Адже ми разом на всіх фронтах включно з інформаційним. Ми маємо стати надійним джерелом інформації у сфері оборони. Разом, співпрацюючи і доповнюючи одне одного, ми зможемо дати обʼємнішу картину подій, що розгортаються на фронті", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації концепції проєкту.

Фото: Міністерство оборони України

Центр має сприяти роботі українським та іноземним журналістам, які висвітлюють російсько-українську війну. У ньому організовуватимуть брифінги, пресконференції, інформуватимуть про поточні події за участі представників силових структур, проводитимуть дискусійні та експертні панелі, присвячені тематиці обороноздатності України.

Під час першої зустрічі в Мілітарі Медіа Центрі провели нагородження представників інформаційно-медійних структур Міноборони і ЗСУ.

Так, відомчу відзнаку вручили військовому журналісту капітану Данилу Іщенку, який під час виконання бойового завдання на Харківщині потрапив під російський обстріл, отримав поранення і втратив кінцівку.

Фото: Міністерство оборони України

Нагороди МОУ отримали кореспондент Інформаційного агентства підполковник Оксана Іванець і радник зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ Людмила Долгоновська.

Також вручили відзнаки офіцерам служб звʼязків з громадськістю лейтенанту Валерії Скорик, старшому лейтенанту Андрію Безруку та молодшому лейтенанту Ірині Рибаковій.

Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, у липні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Єрмак під час бесіди повідомив, що українська сторона ухвалила рішення створити єдиний інформаційний хаб.

Він сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа. Завдяки такому хабу вдасться максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.