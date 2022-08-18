"Міністра освіти" Маріуполя та чотирьох "директорів" шкіл підозрюють у державній зраді, - Офіс генпрокурора

Кілька освітян у вщент зруйнованому місті перейшли на бік ворога.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді так званому "міністру освіти" м. Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади і псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Досудове розслідування триває, його проводить Головне слідче управління Національної поліції України.

Нагадаємо, на початку літа Верещук закликала педагогів з окупованих територій переїхати на підконтрольну частину України та обіцяла їм роботу.

Цього тижня стало відомо, що окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя.

Також повідомлялось, що вчителі Херсона відмовилися співпрацювати з окупантами.