"Міністра освіти" Маріуполя та чотирьох "директорів" шкіл підозрюють у державній зраді, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді так званому "міністру освіти" м. Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади і псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває, його проводить Головне слідче управління Національної поліції України.
Нагадаємо, на початку літа Верещук закликала педагогів з окупованих територій переїхати на підконтрольну частину України та обіцяла їм роботу.
Цього тижня стало відомо, що окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя.
Також повідомлялось, що вчителі Херсона відмовилися співпрацювати з окупантами.