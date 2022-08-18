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"Зараз, поки не пізно": Американські дипломати, експерти та військові закликають Байдена надати Україні зброю та ППО

"Настав час для союзників зробити все можливе, надавши Україні засоби, необхідні для перемоги".

"Зараз, поки не пізно": Американські дипломати, експерти та військові закликають Байдена надати Україні зброю та ППО
Вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года.
Фото: EPA/UPG

20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це йдеться в їхній спільній колонці під заголовком "США мають озброїти Україну зараз, поки не стало занадто пізно", опублікованій 17 серпня в The Hill.

Автори впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США. Вони зазначають, що хоча адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників і вже надала суттєву військову допомогу Україні, їй не вдалося розробити стратегію, яка б дала змогу зберігати громадську підтримку участі країн НАТО в цьому процесі в довгостроковій перспективі.

"Надаючи допомогу, достатню для того, щоб зайти у глухий кут, але не для того, щоб звести нанівець територіальні завоювання Росії, адміністрація Байдена може ненавмисно вирвати поразку з пащі перемоги", – зазначають автори листа.

На їхню думку, через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації Штати фактично поступаються ініціативою президенту РФ Володимирові Путіну і зменшують тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до перемовин.

"Поки російські сили намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників зробити все можливе, надавши Україні засоби, необхідні для перемоги", - наголосили автори листа.

Також Україна потребує постійного поповнення запасів боєприпасів і запчастин для артилерійських систем. Окрім того, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам.

Під цією заявою підписалися:

  • колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк;
  • колишня посадовиця Держдепу та Пентагону Дебра Кейган;
  • колишній посол у Фінляндії та Туреччині Ерік Едельман;
  • колишня заступниця державного секретаря з міжнародних справ Пола Добрянська;
  • ексзаступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас;
  • колишній заступник держсекретаря з питань Європи та експосол США в Польщі Деніел Фрід;
  • колишній посол США в Україні Джон Гербст;
  • екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес;
  • колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;
  • колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;
  • колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;
  • колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;
  • експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стівен Сестанович;
  • колишній співробітник розвідки США, експерт безпеки Джон Сайфер;
  • колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;
  • колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер;
  • колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу.

На це звернення вже відреагували в Пентагоні. Спікер міноборони США Нед Прайс нагадав, що з 24 лютого Штати виділили Україні військову допомогу на суму $10 млрд.

"Я можу запевнити вас, що ми й далі надаватимемо всі доступні нам ресурси нашим українським партнерам, щоб вони могли продовжувати захищати свою країну, а в підсумку – захищати свою демократію і захищати свою свободу", – сказав він.

Нагадаємо, учора міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.

Днями в Пентагоні також показали, як вантажать зброю для нашої держави.

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